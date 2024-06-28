Горожане рассказали, что бы привнесли в отдых на берегу Иртыша. С инфраструктурой проблемы, но есть и хорошие новости.

Горожане рассказали, что бы привнесли в отдых на берегу Иртыша. С инфраструктурой проблемы, но есть и хорошие новости.

В жаркую погоду в Омске ничуть не хуже, чем на каком-нибудь курорте (и это не ирония!). На пляжах в погожие деньки не протолкнуться: в промежутках между работой и бытовыми хлопотами горожане спешат погреться на солнышке. А может, даже искупаться в Иртыше (официально водные процедуры в реке под запретом, но кого это останавливало).

В один из таких знойных дней обозреватель «Омск-информа» отправился на Куйбышевский пляж в самом центре города и поговорил с отдыхающим... о пляжном отдыхе.

На самом деле занятий на пляже масса: кто-то любуется на проходящие по реке баржи и прогулочные теплоходики. Шумная компания молодежи решила поиграть в пляжный волейбол. Дети, вопреки всем запретам, не вылезают из воды, а их родителей разморило на июньском солнышке. Отдыхающие расположились на покрывалах и не без удовольствия потребляют витамин Д. В общем, курорт, да и только!

Дефицит песка и чистоты

Омичке Виктории перерыв в работе подарил возможность позагорать под зонтиком с книгой. По словам девушки, в этой зоне отдыха не хватает кабинок для переодевания и мест для детей.

– Здесь ощущается явный дефицит зон для переодевания. Было бы неплохо, если бы для деток сделали зону с песочницей и большим навесом, чтобы они могли там играть и строить разные песочные фигуры и замки, – отметила гостья пляжа.

Виктория предпочитает загородный отдых, позволяющий понежиться в воде. Куйбышевский пляж такой возможности не дает.

– Купаться не купаюсь, только ножки мочу, – рассказала горожанка. – Конечно, лучше выбраться за город. За Ачаиром есть разные спуски к воде. Но это по выходным, сейчас и тут неплохо, – не скрывает радости от неожиданно образовавшегося свободного времени Виктория.

Другая собеседница автора Елена Сушненкова в основном принимает солнечные ванны на даче. Но в будний день выбралась на пляж.

– Да хорошо бы почище тут было, песка реально мало! – отметила омичка.

Отдыхающая неподалеку омичка Татьяна Петракова вспомнила о времени, когда из репродукторов на пляже лилась музыка.

– Мне лично не хватает хорошей музыки. Раньше она была, создавала настроение. А теперь гробовая тишина. Да и в речке невозможно купаться: часто видела, как люди ноги ранили. Надо как-нибудь с детьми выбраться до платных пляжей и сравнить, – рассуждает Татьяна. – Зато тут близко, удобно добираться. И бесплатно.

На море не наездишься

А вот Ринат Уразбаев всем доволен. На Куйбышевском пляже он бывает часто.

– Бываю здесь два раза в неделю. Хожу загораю. Если бы в Иртыше было бы почище, вообще бы из воды не вылазил, – заявил омич.

Разделяет эту позицию и Галина Дмитриенко, для которой пляж редкое удовольствие. В этом году не получилось съездить на море, и Галина отдыхает на берегу Иртыша.

– Бываю на пляжах в основном случайно. Пришла после работы. Это второе посещение пляжа у меня. Другого места нет. В прошлом году отдыхали на море, но туда не наездишься, – говорит Галина Дмитриенко.

Другая респондентка, загорающая вместе дочерью, оказалась лаконична и позитивна.

– Нам все платные пляжи нравятся, только дорого! Потому отдыхаем здесь, – подчеркнула Людмила.

Стайка девчонок выбралась сюда пообщаться, а заодно и погреться на солнышке.

– Мы ходим только на Куйбышевский пляж, каждое лето. Обожаем купаться! – сказала за подруг самая бойкая из компании, Виктория.

Это все мое, родное

Молодая пара Анфиса иАнатолийрешили провести на пляже свободное время вместе.

– Бывали, конечно, и на платном пляже. Но сейчас нас больше интересует не сервис, а общество друг друга. Нас все устраивает, – сказали ребята.

Более емко на эту тему высказалась Оксана Хорькова. Для нее пляж – неотъемлемая часть родины.

– Не хватает зонтиков, туалетов. Но это наша родина. Здесь мы родились и живем. Как не любить омские пляжи? – задала риторический вопрос омичка.

В целом посетители пляжа настроены позитивно: солнце, вода, песок и тепло делают свое дело. Только с инфраструктурой действительно беда: ушли в небытие атрибуты советского отдыха: скамейки и грибки от солнца и музыка из репродукторов, туалеты отсутствуют, а переодеваться приходится в ближайших кустиках. Но омичи не унывают и радуются тому, что имеют: живописным видам с берега Иртыша и теплым денькам.