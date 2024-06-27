Омск-Информ
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·Общество

Губернатор Виталий Хоценко поручил главе Калачинского района Фридриху Мецлеру оперативно приступить к ремонту.
27 июня на заседании регионального правительства было принято решение о ремонте муниципальной дороги, которая ведет к детскому лагерю «Орленок» в Калачинском районе. Ремонт будет вестись в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». На это из бюджета выделено 38,6 млн рублей.
Губернатор Виталий Хоценко поручил главе Калачинского района Фридриху Мецлеру оперативно приступить к ремонту дороги. 
– Буду контролировать качество и сроки работ лично, – заявил губернатор. 
В лагере «Орленок» созданы все современные условия для отдыха и оздоровления детей. Проведена модернизация практически всей инфраструктуры, включая систему водоснабжения.
·Общество

Губернатор Виталий Хоценко поручил главе Калачинского района Фридриху Мецлеру оперативно приступить к ремонту.
27 июня на заседании регионального правительства было принято решение о ремонте муниципальной дороги, которая ведет к детскому лагерю «Орленок» в Калачинском районе. Ремонт будет вестись в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». На это из бюджета выделено 38,6 млн рублей.
Губернатор Виталий Хоценко поручил главе Калачинского района Фридриху Мецлеру оперативно приступить к ремонту дороги. 
– Буду контролировать качество и сроки работ лично, – заявил губернатор. 
В лагере «Орленок» созданы все современные условия для отдыха и оздоровления детей. Проведена модернизация практически всей инфраструктуры, включая систему водоснабжения.