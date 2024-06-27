Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Сделку не получится зарегистрировать.
Арбитражный суд запретил компании «Кедр» совершать сделки с участком в парке им. 30-летия ВЛКСМ, на котором располагается площадка под теннисные корты. Росреестру запретили такие сделки регистрировать.
– Совокупность представленных прокуратурой доказательств, включая договор залога недвижимости от 25.10.2023, заключенного между ООО «Кедр» и индивидуальным предпринимателем Павловым Дмитрием Борисовичем, подтверждает, что участок может быть отчужден либо передан в пользу третьих лиц, что приведет к невозможности исполнения судебного акта, – говорится в определении суда.
Такого решения добились сотрудники прокуратуры, которые сейчас пытаются вернуть этот участок в собственность города. В ведомстве считают, что компании участок достался незаконно, так же как еще один под строительство торгового центра.
·Экономика/Бизнес

Сделку не получится зарегистрировать.
Арбитражный суд запретил компании «Кедр» совершать сделки с участком в парке им. 30-летия ВЛКСМ, на котором располагается площадка под теннисные корты. Росреестру запретили такие сделки регистрировать.
– Совокупность представленных прокуратурой доказательств, включая договор залога недвижимости от 25.10.2023, заключенного между ООО «Кедр» и индивидуальным предпринимателем Павловым Дмитрием Борисовичем, подтверждает, что участок может быть отчужден либо передан в пользу третьих лиц, что приведет к невозможности исполнения судебного акта, – говорится в определении суда.
Такого решения добились сотрудники прокуратуры, которые сейчас пытаются вернуть этот участок в собственность города. В ведомстве считают, что компании участок достался незаконно, так же как еще один под строительство торгового центра.