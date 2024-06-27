В программу попали образовательные организации в каждом районе.

В программу попали образовательные организации в каждом районе.

Правительство Омской области выделило 100 млн рублей на замену окон и ремонт кровель в школах и детских садах. На эти средства проведут работы в 40 учреждениях во всех районах.

– Решение о включении в программу «Крыши-окна» принимали вместе с жителями на встречах. На каждое образовательное учреждение в зависимости от перечня и объема работ предусмотрены расходы от 1 млн до 4,5 млн рублей. Все сметы уже готовы, и ремонт на объектах начнется в ближайшее время, – сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Кровли отремонтируют на зданиях Шипицинской школы (Большереченский район), Чебаклинской школы (Большеуковский район), Горьковской школы (старое здание по улице П. Морозова, 10), Дома детского творчества (Знаменский район), Маргенауской школы (Исилькульский район), Лимановской школы (Колосовский район), Немировской школы (Кормиловский район), Шипуновской школы (Крутинский район), Шевченковской школы (Москаленский район), Муромцевского детского сада № 6, Ганновской школы (Одесский район), Ачаирской школы (Омский район), Тихвинской школы имени А. И. Куца (Павлоградский район), Красногорской школы (Полтавский район), Калининской школы (Русско-Полянский район), Кейзесской школы (Седельниковский район), Хохловской школы (Саргатский район), Троицкой школы (Тюкалинский район), Мартюшевской школы (Тарский район), Усть-Ишимского дома детского творчества, Ашеванской школы – спортивный зал (Усть-Ишимский район) и Южно-Подольской школы (Черлакский район).

Окна заменят в Гауфской школе имени О. Э. Зисса (Азовский район), школе № 4 и детском саду № 6 г. Калачинска, Талбакульской школе (Колосовский район), Алексеевской школе (Кормиловский район), Любинском детском саду № 4, Боголюбовской и Степнинской школах (Марьяновский район), детском саду № 3 г. Называевска, Налимовской школе (Называевский район), Соловецкой школе (Нижнеомский район), спортивной школе Нововаршавского района, Оконешниковской школе, Кейзесской школе (Седельниковский район), Таврической школе (улица Пионерская, 6), Бакшеевской и Тайчинской школах (Тевризский район) и Борисовской школе (Шербакульский район).