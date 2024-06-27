Юную жительницу омского Левобережья спасли кусты, растущие под окнами ее квартиры.
УМВД по Омской области сообщило подробности падения детей из окон в Омске и Марьяновском районе области. В обоих случаях девочки, 3 и 2 лет, выпали из окон на втором этаже своих домов. Инциденты произошли накануне около полудня.
По данным полиции, юная жительница Кировского округа Омска находилась дома с матерью. Женщина развешивала белье на балконе. Пока она ходила в ванную комнату, ребенок сам открыл балконную дверь и вылез в открытое окно.
– Упала девочка на кустарники, произрастающие под окнами дома, где ее обнаружили соседи и сообщили матери. Скорую вызвали незамедлительно. Ранее семья на учете в органах внутренних дел не состояла, характеризуется удовлетворительно, – сообщили в полиции.
Второй случай произошел в селе Новая Шараповка Марьяновского района. Девочка, находясь дома с матерью, выпала из окна, опершись на москитную сетку. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму. Семья, где произошел инцидент, характеризуется положительно и на учете в полиции не состоит.