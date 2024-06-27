Юную жительницу омского Левобережья спасли кусты, растущие под окнами ее квартиры.

Юную жительницу омского Левобережья спасли кусты, растущие под окнами ее квартиры.

УМВД по Омской области сообщило подробности падения детей из окон в Омске и Марьяновском районе области. В обоих случаях девочки, 3 и 2 лет, выпали из окон на втором этаже своих домов. Инциденты произошли накануне около полудня.

По данным полиции, юная жительница Кировского округа Омска находилась дома с матерью. Женщина развешивала белье на балконе. Пока она ходила в ванную комнату, ребенок сам открыл балконную дверь и вылез в открытое окно.

– Упала девочка на кустарники, произрастающие под окнами дома, где ее обнаружили соседи и сообщили матери. Скорую вызвали незамедлительно. Ранее семья на учете в органах внутренних дел не состояла, характеризуется удовлетворительно, – сообщили в полиции.

Второй случай произошел в селе Новая Шараповка Марьяновского района. Девочка, находясь дома с матерью, выпала из окна, опершись на москитную сетку. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму. Семья, где произошел инцидент, характеризуется положительно и на учете в полиции не состоит.