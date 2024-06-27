Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Это может случиться уже ближайшей зимой.
В Большереченском зоопарке снова появится белый медведь. Как сообщает «НГС55», когда это случится, пока неизвестно, но переговоры ведутся.
– Это будет точно не в теплый период, так как нельзя перевозить такое животное в жаркую погоду, – рассказали в зоопарке.
Пока же в зоопарке решили обновить вольер для медведя. На это выделили почти 550 тыс. рублей.
Напомним, белая медведица Забава умерла в апреле прошлого года. Она нырнула в прорубь и не смогла выплыть из-за инсульта.
·Культура/Афиша

Это может случиться уже ближайшей зимой.
В Большереченском зоопарке снова появится белый медведь. Как сообщает «НГС55», когда это случится, пока неизвестно, но переговоры ведутся.
– Это будет точно не в теплый период, так как нельзя перевозить такое животное в жаркую погоду, – рассказали в зоопарке.
Пока же в зоопарке решили обновить вольер для медведя. На это выделили почти 550 тыс. рублей.
Напомним, белая медведица Забава умерла в апреле прошлого года. Она нырнула в прорубь и не смогла выплыть из-за инсульта.