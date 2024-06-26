Нормативный документ будет приниматься Омским горсоветом.

Нормативный документ будет приниматься Омским горсоветом.

В Омском горсовете согласовали изменения в действующие Правила землепользования и застройки, связанные с «регламентацией» использования подсветки. Теперь все фасады зданий, которые выходят на территорию общего пользования, должны быть оснащены архитектурной подсветкой. Кроме того, оборудовать подсветкой планируется и городские мосты.

- Не допускается закрывать элементами архитектурно-художественной подсветки архитектурно-декоративные элементы фасадов зданий, строений, сооружений, — гласит новая норма.

В настоящее время утверждаются требования к световому решению применяемых для подсветки светильников: их цвет должен максимально совпадать с оттенком самого фасада.

Отмечается, что для зданий, окрашенных в теплые цвета, будет применяться подсветка с цветовой температурой в диапазоне 2700 – 4000 К. А для зданий, имеющих холодные цвета фасадов, будут использоваться источники света с температурой 4000 – 5000 К.