Здание в исторической части Омска будет сиять архитектурной подсветкой

На улицах города дома делают эффектными и в темное время суток.

Главное управление контрактной системы ищет подрядную организацию для установки системы архитектурно-художественного освещения фасада здания на улице Ленина, 24, в Омске. Оно построено в стиле конструктивизма в 1958 году. Сейчас в нем располагается Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского.

На сайте госзакупок опубликована начальная максимальная стоимость работ, она оценивается в 4,1 млн рублей.

Светодиодное оформление здания будет под крышей, победитель торгов должен выполнить необходимые работы до 25 декабря.