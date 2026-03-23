Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
Общество

Деревья вдоль омских дорог обмотают гирляндами

Это будут делать по примеру Павлодара.
деревья

В Омске может появиться световое оформление деревьев вдоль основных дорог. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест после поездки в Павлодар.

– Нашим соседям удалось не просто украсить 700 деревьев, но и сделать это очень деликатно, без свисающих проводов и «гнезд» кабеля. В вечернее время, особенно в межсезонье, прием со светом делает город более уютным. Думаю, для нашего города идея тоже подходящая и вполне реализуемая, – отметил Шелест.

К такому оформлению города мэр намерен привлечь социально ответственных предпринимателей. Речи о выделении средств из бюджета пока нет.

1725
