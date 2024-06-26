При этом цены на автомобильный газ остались прежними.

При этом цены на автомобильный газ остались прежними.

Вчера, 25 июня, на омских автозаправках изменили цены на топливо. Но это коснулось не всех заправок. На «Топлайне» бензин марок А-92, А-92 Reactive, А-95, A-95 Reactive подорожал на 20 копеек. Цена на марку А-98 увеличилась на рубль. Стоимость дизельного топлива сейчас составляет 65,55 рубля, сообщает НГС55.

На АЗС «Юнигаз» стоимость на бензин А-92 UNI выросла на 15 копеек. Марки А-92 и А-95 UNI подорожали на 25 копеек, дизельное топливо ДТ евро-UNI – на 20 копеек, топливо ЭКТО-100 – на 25 копеек.

Для клиентов заправок «Газпромнефть» цены на все виды топлива остались прежними.