Омск-Информ
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·Спорт

«Ястребы» будут представлены во всех трех линиях – вратарь, защитник и нападающий.

20 июля в Москве состоится благотворительный матч звезд Континентальной хоккейной лиги и российских игроков, выступающих в НХЛ. В поединке примут участие трое хоккеистов омского «Авангарда»: вратарь Михаил Бердин, перешедший в межсезонье из ХК «Сочи», защитник, капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов и самый дорогой игрок КХЛ, форвард Владимир Ткачев.

За команду НХЛ сыграют Александр Овечкин, Михаил Сергачев, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Дмитрий Орлов и многие другие. Матч состоится на «ЦСКА Арене».

·Спорт

«Ястребы» будут представлены во всех трех линиях – вратарь, защитник и нападающий.

20 июля в Москве состоится благотворительный матч звезд Континентальной хоккейной лиги и российских игроков, выступающих в НХЛ. В поединке примут участие трое хоккеистов омского «Авангарда»: вратарь Михаил Бердин, перешедший в межсезонье из ХК «Сочи», защитник, капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов и самый дорогой игрок КХЛ, форвард Владимир Ткачев.

За команду НХЛ сыграют Александр Овечкин, Михаил Сергачев, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Дмитрий Орлов и многие другие. Матч состоится на «ЦСКА Арене».