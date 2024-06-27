В психиатрической больнице открыт кабинет медико-психологического консультирования, где взрослые могут получить помощь профессионалов.

В психиатрической больнице открыт кабинет медико-психологического консультирования, где взрослые могут получить помощь профессионалов.

В диспансерном отделении психиатрической больницы для взрослого населения открыт кабинет медико-психологического консультирования. Это возможность получить помощь квалифицированного специалиста при стрессе, душевных травмах, тревоге и многих других состояниях.

Главная задача психологической помощи – выявление ранних симптомов стрессовых расстройств, выраженности психологических конфликтов, уровня и способов психологической адаптации, личностных ресурсов, поддержание и восстановление психического и соматического здоровья пациента.

Прием ведут высококвалифицированные медицинские психологи, прошедшие аккредитацию и имеющие квалификационную категорию по медицинской психологии. Прием ведется по предварительной записи по телефонам: 8(3812)-56-43-86; 8(3812)-56-44-83.