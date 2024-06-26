Омск-Информ
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·Спорт

Старт регаты планируется около «Зеленого острова».
В субботу, 29 июня, в Омске в акватории реки Иртыш состоится чемпионат области по парусному спорту. Открытие соревнований планируется в 10:30.
Как сообщили в Минспорта Омской области, в регате примут участие несколько десятков спортсменов. Крейсерские яхты стартуют от «Зеленого острова» в 11:30.
Отметим, что погода в регионе в этот день ожидается дождливая. Синоптики Обь-Иртышского УГМС обещают грозы и ветер до 17–22 м/с.
·Спорт

Старт регаты планируется около «Зеленого острова».
В субботу, 29 июня, в Омске в акватории реки Иртыш состоится чемпионат области по парусному спорту. Открытие соревнований планируется в 10:30.
Как сообщили в Минспорта Омской области, в регате примут участие несколько десятков спортсменов. Крейсерские яхты стартуют от «Зеленого острова» в 11:30.
Отметим, что погода в регионе в этот день ожидается дождливая. Синоптики Обь-Иртышского УГМС обещают грозы и ветер до 17–22 м/с.