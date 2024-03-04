В ней был сборный состав яхтсменов. Участвовали в соревнованиях и омичи, но пришли пятыми.

В ней был сборный состав яхтсменов. Участвовали в соревнованиях и омичи, но пришли пятыми.

В Сочи прошел четвертый этап Кубка Краснодарского края по парусному спорту. Свое мастерство демонстрировали яхтсмены из 18 российских регионов. Были среди них и омичи.

За три дня регаты прошли 12 гонок. Выиграла этап команда под названием «S-kotiki». Ее составляют спортсмены из разных городов, но рулевым яхты был омич Алексей Бунзя.

– Для нас победа стала неожиданной, но очень приятной. Таким составом мы гонялись впервые, и я на этой яхте впервые был на руле. Погода радовала, особенно в третий день. Любим, когда много ветра! В первые дни ветра было мало, и результат был похуже, но когда ветер подул, все встало на свои места, – признался Алексей.

Была среди участников и целиком омская команда – «Фордевинд» Александра Тишкова занял пятое место. Тем не менее омичи вошли в тройку по итогам первых четырех этапов и стали серьезными претендентами на победу в общем зачете. Также «Фордевинд» опередил своих главных конкурентов по общему зачету – «Новые территории» из Санкт-Петербурга. Те стали лишь девятыми.

Финальный этап Кубка пройдет также в Сочи, с 5 по 7 апреля. Он подведет итоги всей серии.