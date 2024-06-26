Омск-Информ
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·Общество

Как теперь выглядит пищеблок, показал глава региона.
В детском лагере «Березка» в Омском районе завершили ремонт столовой. Об этом сообщил сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко.
– Удалось это нам благодаря президентской программе «Создание условий отдыха и оздоровления детей». Уверен, детям здесь обязательно понравится, – отметил губернатор.
Отметим, что в этом году более 5 тыс. юных омичей смогут провести лето в детских оздоровительных лагерях. Оформить заявку можно на портале «Госуслуги».
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·Общество

Как теперь выглядит пищеблок, показал глава региона.
В детском лагере «Березка» в Омском районе завершили ремонт столовой. Об этом сообщил сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко.
– Удалось это нам благодаря президентской программе «Создание условий отдыха и оздоровления детей». Уверен, детям здесь обязательно понравится, – отметил губернатор.
Отметим, что в этом году более 5 тыс. юных омичей смогут провести лето в детских оздоровительных лагерях. Оформить заявку можно на портале «Госуслуги».
1198