Они подали иски на 50 миллионов, но суд снизил требования, мотивируя это в том числе повышенными расходами бюджета на СВО.

Они подали иски на 50 миллионов, но суд снизил требования, мотивируя это в том числе повышенными расходами бюджета на СВО.

Жители Башкирии выиграли уже второй иск к Министерству обороны РФ по делу об обрушении казармы в Омске в 2015 году. В результате инцидента тогда погибли 24 солдата-срочника, в том числе пятеро призывников из Башкортостана. Спустя годы их родители пошли в суд.

Мать срочника Раниса Алтынбаева Ильзира Шарафутдинова подала в Салаватский межрайонный суд иск на 50 млн рублей. Аналогичную сумму заявил Радик Шайхуллин, отец другого башкирского призывника Рустама Шайхуллина. Дело рассматривал тот же суд. В обоих случаях Фемида встала на сторону родителей погибших солдат, но их требования были снижены в 25 раз – до двух миллионов рублей, сообщает «Коммерсант-Уфа». Опеределяя размер компенсации, суд исходил из принципа разумности и справедливости и с учетом других обстоятельств, например повышенных расходов бюджета в связи с проведением специальной военной операции.

Военные с решениями судов не согласились и подали апелляции в Верховный суд Башкирии. Он подтвердил решения суда первой инстанции.