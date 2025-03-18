Замкомандира воинской части № 64712 Владислав Пархоменко был осужден на 10 лет.

Одному из виновников обрушения казармы в поселке Светлом, произошедшего 12 июля 2015 года и повлекшее смерть 24 солдат срочной службы, отказали в смягчении неотбытой части наказания. Как сообщили в Омском областном суде, ходатайство бывшего замкомандира воинской части # 64712 Владислава Пархоменко и представление начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области рассматривал Куйбышевский районный суд.

Пархоменко был осужден 16 августа 2022 года Омским гарнизонным военным судом по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф в размере 6 млн рублей и удовлетворил гражданский иск Министерства обороны РФ о взыскании с осужденных Пархоменко В. В., Гашенко Н. И., Дубинина А. М., Криворучко Е. А., Савустьяна А. А. и Титорова И. В. более 16 млн рублей в качестве возмещения ущерба.

– На момент рассмотрения ходатайства с Пархоменко В. В. было удержано и перечислено в счет возмещения ущерба более 106 тысяч рублей, в том числе по личному заявлению около 2000 рублей. В счет уплаты штрафа в размере 6 миллионов рублей за период более 7 лет отбывания наказания осужденным было перечислено 7900 рублей, – отметили в суде. – Возмещение материального ущерба по гражданскому иску осуществлялось не в полном объеме, несмотря на имеющиеся возможности.

В удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы суд отказал.