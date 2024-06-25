Менее чем за полгода в девяти районах Омской области специалисты компании соорудили современную инфраструктуру связи.

Менее чем за полгода в девяти районах Омской области специалисты компании соорудили современную инфраструктуру связи.

Цифровизация Омской области продолжается. С начала года специалисты «Ростелекома» проложили около 200 км волоконно-оптических линий связи для подключения интернета почти в 4 тыс. домохозяйств. Благодаря этому пропускная скорость передачи данных возросла на Гб/с и выше.

– Внедрение оптики – это очень важный шаг модернизации инфраструктуры связи в Омской области. «Ростелеком» активно участвует в обновлении телекоммуникаций и улучшении качества предоставляемых услуг. Интернет по оптическому кабелю позволяет жителям всегда быть на связи: пользоваться цифровыми сервисами портала «Госуслуги», общаться в соцсетях и мессенджерах, – отметил заместитель председателя правительства Омской области, министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.

Пользоваться цифровыми сервисами теперь смогут более 15 тыс. жителей частного сектора: за пять месяцев этого года в девяти районах Омской области «Ростелеком» построил современную инфраструктуру связи.

– Цифровизация сетей в сельской местности – одна из наших приоритетных задач. Мы строим оптику по национальным и региональным проектам, а также за счет собственных инвестиций. Развитие инфраструктуры позволяет повысить качество жизни в селах Прииртышья. По итогам шести месяцев доля пользователей сервисами компании по оптике превысила 80 %, – рассказал директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

Жители поселков Веселая Поляна, Боевой, Октябрьский, а также сел Казанка и Заливино теперь могут подключить пакет «Технологии общения. Семейный». Используя его, клиенты «Ростелекома» могут сэкономить до 60 % на разнообразных цифровых сервисах. К тарифу можно подключить до пяти пользователей, которые получат 2000 минут на разговоры, 500 СМС, 40 гигабайт мобильного трафика без ограничения доступа к социальным сетям и мессенджерам, а также бесплатные звонки по России на номера «Ростелекома». В пакете также есть домашний интернет и подписка на онлайн-кинотеатр Wink и интерактивное ТВ.

Чтобы подключиться к тарифному предложению «Технологии общения. Семейный», нужно оставить заявку на официальном сайте компании. Стоимость и наполнение тарифа могут варьироваться, в зависимости от конкретного населенного пункта.

ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388. Реклама