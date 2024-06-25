Задумка команды талантливых ребят помогает защитить дома от осадки грунта. Проект презентовали в Москве.

Воплотить оригинальную задумку в жизнь ребятам поможет партия «Новые люди». Проект презентовали в Москве.

Студенты Омского государственного технического университета придумали инновационный механизм, защищающий дома и другие сооружения, включая железнодорожные пути, от осадки грунта. Команда студентов под руководством Дарьи Михайловой изобрела специальные датчики контроля, которые позволяют отслеживать и предотвращать опасные ситуации.

Смелый проект ребята создали в рамках программы развития молодежного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Идею омские студенты презентовали в Москве.

В этом году прошел финал уже пятого сезона программы «Я в деле». В нем участвовали более 70 команд, состоящих из авторов лучших бизнес-проектов, которые выиграли региональные этапы.

– С каждым сезоном проекты становятся все глубже и технологичнее. Студенты стремятся применить знания, полученные в вузе, на практике. Хотят приносить пользу окружающим, своей стране. Это пример настоящего деятельного патриотизма. Одновременно студенты учатся работать в команде. Многие потом становятся наставниками и помогают новичкам. Такой опыт пригодится в любой работе, – сказал лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Образовательная программа молодежного предпринимательства «Я в деле» инициирована в январе 2022 года, ее реализует благотворительный фонд «Капитаны» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи. Программу высоко оценил премьер-министр Михаил Мишустин. За 2,5 года она охватила более 235 тысяч студентов и старшеклассников.

Шестой сезон «Я в деле» стартует через несколько месяцев. Присоединиться к программе можно по ссылке явделе.рф.