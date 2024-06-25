Юного омича удалось спасти.

Юного омича удалось спасти.

В популярных соцсетях вечером в понедельник, 24 июня, появилось видео, на котором явно можно наблюдать, как школьника уносит течением Омки в центре города. По словам автора ролика, ребенка подхватило течение, когда он решил помочить ноги.

Помог ли юному омичу очевидец, неизвестно, но, как утверждают подписчики, школьника спасли.

По вполне понятной причине официальных сообщений об инциденте нет.