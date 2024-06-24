Чтобы уехать с правого берега Иртыша на левый, пришлось платить не менее 500 рублей.

Чтобы уехать с правого берега Иртыша на левый, пришлось платить не менее 500 рублей.

Вечером в понедельник, 24 июня, в Омске произошел резкий скачок цен на такси. Предположительно, это связано с жарой – столбики термометров показывали +31 градус.

Так, в сервисе «Яндекс.Такси» 15-минутная поездка обошлась более чем в 300 рублей, сообщает портал om1.ru. Пассажиры, которые хотели уехать с правого берега на левый, должны были заплатить не менее 500 рублей.

Добавим, что в последнее время в Омске нередко происходит резкое повышение цен на такси. И это связано не только с погодными условиями, хотя они также являются важным фактором.