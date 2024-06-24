В этом году в топ также вошли Асмо, Климентий и Арстан.

В этом году в топ также вошли Асмо, Климентий и Арстан.

Омские ЗАГСы обновили список самых редких имен, которые дают жители региона своим детям. В этом году самыми уникальными девочками стали Теймия, Марта, Асмо, Сайрам и Фатима, а мальчиками – Климентий, Наби, Арстан, Максат и Абдурашид.

Топ-10 самых популярных имен в 2024 году:

София и Михаил;

Анна и Артем;

Ева и Александр;

Дарья и Тимофей;

Василиса и Максим.

Отметим, что в прошлом году самыми редкими стали имена Садия и Сархан. Самыми популярными – София и Артем.