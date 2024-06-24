Омск-Информ
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·Общество

В этом году в топ также вошли Асмо, Климентий и Арстан.
Омские ЗАГСы обновили список самых редких имен, которые дают жители региона своим детям. В этом году самыми уникальными девочками стали Теймия, Марта, Асмо, Сайрам и Фатима, а мальчиками – Климентий, Наби, Арстан, Максат и Абдурашид.
Топ-10 самых популярных имен в 2024 году:
  • София и Михаил;
  • Анна и Артем;
  • Ева и Александр;
  • Дарья и Тимофей;
  • Василиса и Максим.
Отметим, что в прошлом году самыми редкими стали имена Садия и Сархан. Самыми популярными – София и Артем.
·Общество

В этом году в топ также вошли Асмо, Климентий и Арстан.
Омские ЗАГСы обновили список самых редких имен, которые дают жители региона своим детям. В этом году самыми уникальными девочками стали Теймия, Марта, Асмо, Сайрам и Фатима, а мальчиками – Климентий, Наби, Арстан, Максат и Абдурашид.
Топ-10 самых популярных имен в 2024 году:
  • София и Михаил;
  • Анна и Артем;
  • Ева и Александр;
  • Дарья и Тимофей;
  • Василиса и Максим.
Отметим, что в прошлом году самыми редкими стали имена Садия и Сархан. Самыми популярными – София и Артем.