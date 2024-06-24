Владелец готов уступить его за 3,9 млн или обменять на автомобиль.

Владелец готов уступить его за 3,9 млн или обменять на автомобиль.

Вчера в Омске выставили на продажу оборудование батутного центра Gravity: 28 батутов, надувную подушку, поролоновую яму, зону разминки, самый большой в Омске сухой бассейн из шариков, всевозможные препятствия, раздевалки и т. д. Владелец бизнеса готов уступить его за 3,9 млн рублей или за автомобиль.

– Продается оборудование без местa (нe сошлись взглядами c арендодателем, возможно, вам будет рад) для создания батутногo центра, развлекательного паркa плюс бренд, раскрученныe аккаунты в соцсетях, – говорится в объявлении

Собственник отмечает, что такой же, но новый комплект оборудования обойдется в 10 млн рублей. Чистая прибыль в месяц составит 550–570 тыс. рублей.

Сейчас Gravity принадлежит компании «Гравитация». Батутный центр работает с 2017 года и располагается по адресу: Герцена, 58.