Омск-Информ
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·Спорт

Американской команде он предложил себя в качестве консультанта.
Экс-тренер омского «Авангарда» Боб Хартли предложил услуги консультанта хоккейному клубу «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает Championat.
– Боб связался со мной, но я еще не разговаривал с ним. В процессе отбора задействовано много людей, и, хотя я очень хорошо знаю Боба, многие люди, участвующие в этом процессе, его не знают. Посмотрим… Я не буду сразу раскрывать, с кем мы собираемся встретиться, но имя Боба определенно упоминалось, – отметил генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл.
Напомним, канадец Боб Хартли был главным тренером «Авангарда» с мая 2018 года по апрель 2021 года. В последнем сезоне он выиграл вместе с омским клубом Кубок Гагарина.
·Спорт

Американской команде он предложил себя в качестве консультанта.
Экс-тренер омского «Авангарда» Боб Хартли предложил услуги консультанта хоккейному клубу «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает Championat.
– Боб связался со мной, но я еще не разговаривал с ним. В процессе отбора задействовано много людей, и, хотя я очень хорошо знаю Боба, многие люди, участвующие в этом процессе, его не знают. Посмотрим… Я не буду сразу раскрывать, с кем мы собираемся встретиться, но имя Боба определенно упоминалось, – отметил генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл.
Напомним, канадец Боб Хартли был главным тренером «Авангарда» с мая 2018 года по апрель 2021 года. В последнем сезоне он выиграл вместе с омским клубом Кубок Гагарина.