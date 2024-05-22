Бывший наставник омского «Авангарда» дал несколько ценных советов соотечественнику Бенуа Гру, и тот решился в 56 лет ехать в Россию.

Бывший наставник омского «Авангарда» дал несколько ценных советов соотечественнику Бенуа Гру, и тот решился в 56 лет ехать в Россию.

Новый главный тренер челябинского «Трактора», 56-летний канадец Бенуа Гру рассказал, что на его переезд в России повлиял в том числе экс-наставник «Авангарда» Боб Хартли. Оба специалиста являются уроженцами провинции Квебек, и Гру обратился за советом к Хартли, успешно работавшему в КХЛ.

– Он был одним из тех, с кем я советовался. Мы знакомы уже много лет. Знаете, у Боба есть одно очень хорошее качество – он хочет помочь абсолютно каждому тренеру из Квебека. Хартли всегда рассказывает огромное количество историй из своей жизни и дает множество советов, делится опытом, – сказал Бенуа Гру в интервью «Спорт-Экспрессу».

Тренер вспомнил, что в 2007 году он был в Омске с молодежной сборной Канада, проводившей два матча против сборной России на только что открывшейся «Арене-Омск».

– Я ведь уже был в России в 2007-м, когда приезжал в Уфу и Омск на молодежную Суперсерию со сборной Канады. Это было так давно! Но не скажу, что стиль жизни мне показался абсолютно другим по сравнению с Северной Америкой, – отметил канадский специалист.

Бену Гру стал главным тренером «Трактора» 6 мая. До этого тренер работал в канадских юниорских лигах и с молодежной сборной Канады. В прошлом сезоне он возглавлял команду АХЛ «Сиракьюз Кранч».