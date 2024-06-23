Известный омский микроминиатюрист представит очередное свое творение.
Омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко создал очередную микрокнигу. На этот раз автор воплотил в бумаге, дереве, пластике, бумвиниле и бересте «Алые паруса» Александра Грина.
Произведение размером всего 30 на 32 мм покажут во вторник в библиотеке имени Пушкина.
Отметим, что Анатолий Коненко с 1981 года первым в Сибири начал заниматься искусством микроминиатюры, в совершенстве овладев техникой письма на рисовых и маковых зернышках, человеческом волосе. Он нашел свой уникальный вариант выполнения микроживописи, освоив микрорезьбу на скорлупе грецкого ореха, вишневой и других косточках плодовых деревьев. С 1994 года Коненко создает миниатюрные книги, издав более 400 наименований. В их числе самая маленькая в мире книга размером 0,9х0,9 мм Антона Чехова «Хамелеон», которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса. С 2007 года Коненко работает в паре с сыном Станиславом.