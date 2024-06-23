Специалист пообещал температуру до +36 градусов. Это на 7-9 градусов выше нормы.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд анонсировал аномальную жару в ряде регионов России, в том числе и в Омской области. По его словам, следующая рабочая неделя грозит стать «супержаркой». Подобное явление установится в Томской, Новосибирской, Кемеровской и Омской областях. Ежедневно столик термометра станет повышаться до +30… +36 градусов.
- Супержаркая, опасная погода начиная с субботы и до конца рабочей недели будет в самых густонаселенных районах Западной Сибири — это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, юг Красноярского края, Хакасия, Тыва. Там температуры будут плюс 30−36 градусов, - сказал Вильфанд.
Специалист предупредил, что такой зной негативно влияет на состояние человека. Температурав этот период будет выше нормы на 7-9 градусов. Похоже, омичей ждет возвращение прошлогодней летней жары.