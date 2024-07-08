Стали известны предварительные результаты акции «Заправка на миллион. Жаркое лето». К июлю участникам было начислено более 3 млн шансов.

Стали известны предварительные результаты акции «Заправка на миллион. Жаркое лето». К июлю участникам было начислено более 3 млн шансов.

Напомним, что начиная с 1 июня участниками акции «Заправка на миллион. Жаркое лето» автоматически становятся все клиенты АЗС «Топлайн». Участие в акции простое: лимита топлива нет, можно рассчитываться картой или наличными. Предъявите QR-код мобильного приложения «АЗС Топлайн» на кассе, и вы участник акции!

Исходя из количества приобретенного топлива, участнику начисляются виртуальные баллы — шансы. За каждый купленный литр топлива начисляется по одному шансу, за литр улучшенного бензина линейки Reactive — по два. Впрочем, стать миллионером могут даже посетители, которые не заправляли свой автомобиль, ведь шансы также начисляются за покупку сопутствующих товаров в магазине при АЗС, напитков и продукции фирменного бистро «Люклер Авто». Сотрудники АЗС «Топлайн» тепло встретят каждого гостя АЗС.

— Мы рады, что наша акция «Заправка на миллион, жаркое лето» привлекает внимание клиентов. Мы хотим, чтобы каждый, кто выбирает наши АЗС, чувствовал себя комфортно и получал дополнительные преимущества. Любой из шансов может привести к выигрышу, и мы надеемся, что это будет началом для многих счастливых историй», — подчеркнула мастер мультитопливной АЗС №55 «Топлайн» (ул. Конева, 89) Ольга Корощупова.

Счастливых историй действительно может быть множество, поскольку приз предусмотрен не один. Кроме одного миллиона на заправку можно выиграть:

Сертификат в гостиницу «50|60».

Сертификат на ужин в ресторане «Метаморфозы».

Сертификат на набор авторских десертов от шефа-кондитера «Люклер» Кирилла Родина.

Сертификат в кондитерскую «Люклер».

Сертификат в санаторий «Евромед».

Сертификат в «Топлайн».

Фирменный дождевик.

Кроме солидного призового фонда участников акции привлекает простота участия в ней.

— Лимита топлива нет, рассчитываться можно хоть картой, хоть наличными. Предъявил на кассе QR-код и мобильного приложения, и ты уже потенциальный миллионер, — изложил условия один из участников акции, водитель Toyota RAV4 Андрей. — На выигрыш надеюсь, конечно, но и без розыгрыша призов все равно на «Топлайне» бы заправлялся. Здесь я получаю гарантированное качество топлива, а еще нравится сервис и отношение к клиентам.

У омичей остается еще два месяца для того, чтобы увеличить свои шансы на получение призов. После 26 августа всем участникам акции «Заправка на миллион. Жаркое лето» будут присвоены индивидуальные номера из расчета один номер за каждые сто накопленных шансов. Чем больше номеров будет присвоено участнику, тем выше будут его шансы стать победителем. Определение победителей будет происходить в прямом эфире «12 канала».

Счастливых историй может быть множество, и вы можете быть следующим победителем. Не откладывайте, заправляйтесь и получайте шансы на миллион и многое другое на АЗС «Топлайн».

*Подробности об акции на официальном сайте azs-topline.ru

ООО "Управление АЗС", ИНН 5501244039. Реклама