В месте его установки за прошлый год произошло три ДТП, в которых пострадали пять человек.

В месте его установки за прошлый год произошло три ДТП, в которых пострадали пять человек.

Сегодня, 20 июня, в центре Омска, на пересечении улиц Герцена и 3-я Северная, установили новый светофор. Это место является участком концентрации дорожно-транспортных происшествий: за прошлый год произошло три аварии, в которых пострадали 5 человек.

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест, участие в установке светофора принял меценат Шамил Шихмирзаев.

Время цикла работы светофора составляет 110 секунд, в ходе которых регулируется трехфазное движение транспорта. В первой фазе движение осуществляется по улице Герцена. Во второй фазе транспорт выезжает с улицы 3-я Северная на улицу Герцена; последняя – позволяет пешеходам пересечь улицу Герцена, для этого пешеходам необходимо нажать специальную кнопку.

Кроме того, режим работы светофора меняется в зависимости от времени дня.