Суд запретил деятельность организации, но у нее еще есть шанс обжаловать это решение.

Суд запретил деятельность организации, но у нее еще есть шанс обжаловать это решение.

Омский областной суд признал экстремистской общественную организацию «Омское гражданское объединение». Ее деятельность запретили на территории России.

Организация появилась в июле 2021 года. Как сообщает пресс-служба суда, функционировала она без государственной регистрации. Сотрудники Генеральной прокуратуры РФ провели мониторинг ее соцсетей и нашли фейки о СВО, формирующие у людей панические настроения, создающие предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности. Участников организации неоднократно штрафовали за дискредитацию Российской армии и демонстрацию нацистской символики.

Решение суда в законную силу пока не вступило. Его могут обжаловать.