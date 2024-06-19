Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Трек «Белая полоса» увидит свет в ближайшее время.

Ставшая мегапопулярной омская группа «5УТРА» анонсировала выход песни. Трек будет называться «Белая полоса», музыканты уже сняли на него клип.

– Наша новая летняя песня, которая выйдет совсем скоро! – говорится в анонсе в официальном паблике «5УТРА» в соцсети «ВКонтакте».

Пару недель назад коллектив выпустил песню «Как твои дела», а затем выступил на вручении премии «Муз-ТВ». Омичи претендовали на «Прорыв года», но в этот раз не завоевали приз.

·Культура/Афиша

Трек «Белая полоса» увидит свет в ближайшее время.

Ставшая мегапопулярной омская группа «5УТРА» анонсировала выход песни. Трек будет называться «Белая полоса», музыканты уже сняли на него клип.

– Наша новая летняя песня, которая выйдет совсем скоро! – говорится в анонсе в официальном паблике «5УТРА» в соцсети «ВКонтакте».

Пару недель назад коллектив выпустил песню «Как твои дела», а затем выступил на вручении премии «Муз-ТВ». Омичи претендовали на «Прорыв года», но в этот раз не завоевали приз.