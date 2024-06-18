Бывшее здание родильного дома № 5 на улице Рождественского собираются переделать под госпиталь ветеранов войн.

Бывшее здание родильного дома № 5 на улице Рождественского собираются переделать под госпиталь ветеранов войн.

В Омске во второй раз сорвались торги по капитальному ремонту бывшего здания родильного дома № 5. Объект хотят переделать под госпиталь ветеранов войн. Власти готовы потратить на это более 400 млн рублей, но пока не могут найти подрядчика.

На первый аукцион заявилась компания «Ростпромстрой» из Санкт-Петербурга, но заказчик отказал победителю в согласовании. На вторые торги тоже поступила одна заявка, но ее отклонили из-за «отказа в принятии гарантии согласно ч. 6 ст. 45 Закона № 44 ФЗ». Теперь нужно готовить аукцион № 3.

Согласно озвученным планам, передать бывший роддом под госпиталь собираются до 1 декабря 2025 года.