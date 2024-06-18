Жителям региона советуют отдыхать на официальных пляжах: там есть все необходимое, дежурят спасатели, а дно обследовали водолазы.

Жителям региона советуют отдыхать на официальных пляжах: там есть все необходимое, дежурят спасатели, а дно обследовали водолазы.

За минувшие пять лет на стихийных пляжах в Омске и области утонули 96 человек, включая 20 детей, сообщили в региональном МЧС. При этом на официальных пляжах с 2019 по 2023 год никаких инцидентов не произошло.

В отличие от стихийных мест отдыха, официальные пляжи оборудованы всем необходимым для отдыха, там дежурят спасатели, а перед началом купального сезона дно водоемов обследуют водолазы.

– Происшествия и гибель людей происходят на берегах «диких» пляжей и на не оборудованных для купания и отдыха местах. По оперативным данным, за последние пять лет на них утонули 96 человек, из них 20 детей, – сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Омской области Сергей Звеков.

Спасатели рекомендуют омичам не отдыхать на «диких» пляжах, внимательно следить за детьми, а также не употреблять алкоголь.