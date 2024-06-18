Омск-Информ
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·Общество

По данным статистиков, к апрелю из-за этого регион уже потерял 3785 человек.
Вчера Омскстат опубликовал данные о естественном движении населения Омской области в январе – апреле 2024 года. За это время в регионе родилось 4635 человек, а умерло 8420. Убыль населения составила 3785 человек.
Рассказали статистики также о браках и разводах. За первые четыре месяца года появилось 2976 новых семей, 2717 пар расстались.
Ранее сообщалось, что в 2023 году смертность в Омской области снизилась с 14,6 до 13,3 тыс. человек. Это привело к снижению естественной убыли населения с 5,3 до 4,7 тыс.
1023
·Общество

По данным статистиков, к апрелю из-за этого регион уже потерял 3785 человек.
Вчера Омскстат опубликовал данные о естественном движении населения Омской области в январе – апреле 2024 года. За это время в регионе родилось 4635 человек, а умерло 8420. Убыль населения составила 3785 человек.
Рассказали статистики также о браках и разводах. За первые четыре месяца года появилось 2976 новых семей, 2717 пар расстались.
Ранее сообщалось, что в 2023 году смертность в Омской области снизилась с 14,6 до 13,3 тыс. человек. Это привело к снижению естественной убыли населения с 5,3 до 4,7 тыс.
1023