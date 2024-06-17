Миграционная убыль населения сократилась почти в 3,5 раза, снижается и естественная убыль.

Миграционная убыль населения сократилась почти в 3,5 раза, снижается и естественная убыль.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о положительной динамике ряда демографических показателей в городе. Снижаются смертность и естественная убыль населения, кроме того, из Омска стало уезжать меньше людей.

В 2023 году смертность населения снизилась с 14,6 до 13,3 тыс. человек. Это привело к снижению естественной убыли населения – показатель уменьшился с 5,3 до 4,7 тыс. человек. Миграционная убыль сократилась более чем в три с половиной раза: в 2023 году она составила 1700 человек против 5,7 тысячи годом ранее.

– Положительные тенденции связаны с решениями президента Владимира Путина по поддержке молодых и многодетных семей, развитию систем здравоохранения и образования, – прокомментировал Сергей Шелест.

Глава города добавил, что в Омске будет увеличиваться количество мероприятий с участием детей, молодежи, семей и омичей пожилого возраста.