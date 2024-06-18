В качестве наказания мужчину также лишили свободы на 5 лет.

В качестве наказания мужчину также лишили свободы на 5 лет.

На прошлой неделе Центральный райсуд Омска вынес приговор 76-летнему местному жителю. Его признали виновным в действиях сексуального характера в отношении внучки. Преступление произошло в 2017 году, когда девочке было 10 лет.

Как сообщили «Омск-информу» в суде, при выборе наказания суд учел смягчающие обстоятельства: возраст подсудимого и состояние его здоровья. В итоге пенсионера решили отправить в колонию строгого режима на 5 лет с ограничением свободы еще на 1,5 года. Также мужчину обязали выплатить внучке компенсацию морального вреда – 1 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу, и его можно обжаловать.