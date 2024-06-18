Помочь обрести этот статус могут омичи, проголосовав за свой город. Противостоят Омску 25 конкурентов.
Омск борется за звание культурной столицы России – 2026. Участие в этом конкурсе даст регионам презентовать себя на федеральном уровне, а также повысить свою инвестиционную и туристическую привлекательность.
Каждый год в Омской области проводится свыше 20 тыс. культурных событий.
– Широкую известность получили Всероссийский фестиваль «лиТЕрАТуРа», Международный театральный фестиваль «Академия», Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Арлекина». Омский русский народный хор и Омский академический симфонический оркестр известны не только в России, но и за рубежом. В Омске находится единственное за Уралом представительство Государственного Эрмитажа – Центр «Эрмитаж-Сибирь». Нам есть чем гордиться! – отметил в своем телеграм-канале министр образования Омской области Иван Кротт.
Омску в борьбе за титул противостоят 25 городов: Владивосток, Владикавказ, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Зарайск, Ижевск, Иркутск, Калуга, Кемерово, Кострома, Курск, Мурманск, Нальчик, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Смоленск, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тула, Чита и Южно-Сахалинск.
Проголосовать за свой город можно на портале «Госуслуги», пройдя по ссылке.