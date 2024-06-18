Помочь обрести этот статус могут омичи, проголосовав за свой город. Противостоят Омску 25 конкурентов.

Помочь обрести этот статус могут омичи, проголосовав за свой город. Противостоят Омску 25 конкурентов.

Омск борется за звание культурной столицы России – 2026. Участие в этом конкурсе даст регионам презентовать себя на федеральном уровне, а также повысить свою инвестиционную и туристическую привлекательность.

Каждый год в Омской области проводится свыше 20 тыс. культурных событий.

– Широкую известность получили Всероссийский фестиваль «лиТЕрАТуРа», Международный театральный фестиваль «Академия», Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Арлекина». Омский русский народный хор и Омский академический симфонический оркестр известны не только в России, но и за рубежом. В Омске находится единственное за Уралом представительство Государственного Эрмитажа – Центр «Эрмитаж-Сибирь». Нам есть чем гордиться! – отметил в своем телеграм-канале министр образования Омской области Иван Кротт.

Омску в борьбе за титул противостоят 25 городов: Владивосток, Владикавказ, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Зарайск, Ижевск, Иркутск, Калуга, Кемерово, Кострома, Курск, Мурманск, Нальчик, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Смоленск, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тула, Чита и Южно-Сахалинск.

Проголосовать за свой город можно на портале «Госуслуги», пройдя по ссылке.