И третий год подряд второе место занимает еще одна представительница Омска Оксана Роганская.

И третий год подряд второе место занимает еще одна представительница Омска Оксана Роганская.

Стали известны победительницы «Цветочного забега – 2024». В этом году на старт вышли 1020 представительниц прекрасной половины человечества, что является рекордом за всю историю забега.

Третий раз дистанцию 10 км выиграла омичка Тамара Волнина. Она преодолела ее за 37 минут 22 секунды. Второй к финишу пришла представительница Омска Оксана Роганская (38:09), третьей стала еще одна омичка Елена Васильева (40:20). Роганская занимает второе место третий год подряд, Васильева брала бронзу и в прошлом году.

– Атмосфера праздника сегодня очень понравилась, девочки все красивые, получаешь огромное удовольствие от бега, – сказала после финиша Тамара Волнина. – Отличная трасса с минимальным подъемом, очень классная поддержка на дистанции, все кричали, это придавало сил. Хотелось победить, в какой-то момент потеряла темп, но потом все-таки прибавила, удалось финишировать первой.

На дистанции 3 км победу одержала омичка Надежда Ханькова, ее время – 10 минут 47 секунд. Победительница забега 2022 года Наталья Крикун из Омска стала третьей (11:20), между ними расположилась еще одна представительница Омска Вероника Ташкинова (11:07).