Впервые в беговом празднике приняли участие более 1000 представительниц прекрасной половины человечества.

Впервые в беговом празднике приняли участие более 1000 представительниц прекрасной половины человечества.

Сегодня в парке «Зеленый остров» состоялся уже девятый по счету «Цветочный забег» – беговой праздник, участие в котором принимают только женщины. По данным организаторов, на старт вышли 1020 спортсменок, что является рекордом за всю историю проведения забега. Предыдущий рекорд (700 участниц) был установлен в прошлом году.

Львиную долю участниц составили жительницы Омска (950 человек), также в соревнованиях приняли участие представительницы Омской, Волгоградской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Свердловской и Тюменской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов.

Цветочный забег проводится в Омске с 2015 года.