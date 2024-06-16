Смартфоны, особенно последних моделей, имеют тенденцию перегреваться.

Смартфоны, особенно последних моделей, имеют тенденцию перегреваться.

Летом в жаркую погоду смартфон лучше носить в сумке во избежание попадания прямых солнечных лучей и воздействия температуры. Также лучше закрывать энергоемкие приложения, в том числе камеру, Bluetooth и Wi-Fi, советует старший менеджер по мобильному оборудованию МегаФона Арина Филиппова. Эксперт назвала и другие лайфхаки, которые помогут снизить риск нагрева смартфона.

– Ваш телефон боится не только жары, но и резкой смены температур. Старайтесь не перемещать телефон в очень холодное пространство с кондиционером, даже если вы чувствуете, что он перегревается. Температурный шок может оказаться для него опасным, – сказал Филиппова в комментарии изданию «Газета.RU».

Если телефон все-таки перегрелся, лучше не использовать его, пока он не остынет. Оптимальный вариант – просто выключить гаджет.

– Переместите телефон в тень и не подключайте к зарядному устройству, так корпус смартфона еще сильнее может нагреться. Когда телефон остынет, его можно включить. Убедитесь, что все функции работают, – резюмировала эксперт.

Она также посоветовала не брать смартфон с собой на пляж или в бассейн, поскольку вода и песок при попадании внутрь гаджета могут привести к его поломке.