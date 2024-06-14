Игорь и Ольга Польшины ради эффектного свадебного ролика встали на сапборды. Видео стало хитом в социальных сетях.

Игорь и Ольга Польшины ради эффектного свадебного ролика встали на сапборды. Видео стало хитом в социальных сетях.

Жители Омска Игорь и Ольга Польшины прославились в социальных сетях благодаря эффектному свадебному ролику, снятому на Иртыше. Жених в нарядном костюме и невеста в красивом белом платье устроили заплыв на сапбордах.

Как признались молодожены, кататься по водной глади в торжественных нарядах было не страшно – пара давно освоила сапборды и даже поставила на доску своих дочерей.

– Было максимально расслабленно, страшно не было, – сказала Ольга Польшина в комментарии «12 каналу».

Сапбординг стал популярным во многих городах России. Минувшей весной жители Омска даже устроили заплыв на этих досках во дворе многоквартирного дома на Левобережье.