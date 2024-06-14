Такая выплата предназначается медикам первичного звена здравоохранения, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи.

Такая выплата предназначается медикам первичного звена здравоохранения, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи.

В этом году специальную социальную выплату получили 11 тысяч медицинских работников региона. Общая сумма выплат составила 680 млн рублей.

Такая выплата предназначается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты зависит от категории специалиста и вида организации.

– Медработникам не нужно подавать заявления в Социальный фонд. Медучреждения региона ежемесячно формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию в отделение фонда. В реестре, наряду со сведениями о работнике, также указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана. Средства переводятся на счета, реквизиты которых тоже предоставляют медицинские организации, – рассказала управляющий ОСФР по Омской области Ольга Ступичева.

Самая большая выплата (18,5 тыс. рублей) предназначается врачам центральных районных и районных больниц. До 14,5 тыс. рублей могут получить врачи первого звена, до 11,5 тыс. рублей – врачи скорой помощи, средний медперсонал центральных районных и районных больниц может рассчитывать на сумму до 8 тыс. рублей, в первичном звене – до 6,5 тыс. рублей.