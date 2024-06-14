Летнее оздоровление Наталия Наумова считает не только отдыхом, но и возможностью духовного и нравственного развития.

Летнее оздоровление Наталия Наумова считает не только отдыхом, но и возможностью духовного и нравственного развития.

В Омск с рабочим визитом приехала директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения России Наталия Наумова. Она навестила региональный офис проекта «Навигаторы детства», где обсудила со специалистами все направления работы проекта.

– Также обсудили организацию летнего отдыха, оздоровление несовершеннолетних и развитие допобразования в Омской области. Наталия Наумова акцентировала внимание на том, что летнее оздоровление – это не только отдых, но и возможность духовно-нравственного развития подрастающего поколения. Именно поэтому во всех лагерях должна быть реализована программа допобразования, – рассказал министр образования Омской области Иван Кротт.

Наумова также отметила, что в Омской области у системы образования должен быть свой опорный детский оздоровительный лагерь. А что касается дополнительного образования, то, по данным регионального минобра, сегодня им в регионе охвачено около 80 % детей. В этом году создадут 1537 новых мест допобразования в 30 образовательных организациях. В их число войдут адаптивные школы и новый инженерный лицей на Космическом проспекте.