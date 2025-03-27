За эти годы колледж выпустил тысячи квалифицированных и востребованных кадров на рынке труда и сегодня открывает новые возможности ветеранам СВО.

Сибирская региональная школа бизнеса, отмечающая свое 30-летие, работает на базе Сибирского института бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) – одного из первых негосударственных вузов в Западной Сибири. Практически с самого основания вуз и колледж тесно взаимодействуют. За эти годы из стен школы вышли тысячи квалифицированных и востребованных кадров на рынке труда. Выпускники колледжа сегодня трудятся в компаниях и организациях от Урала до Дальнего Востока.

– Многолетней работой по выпуску высококлассных специалистов Сибирская региональная школа бизнеса внесла большой вклад в развитие Омской области. «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» работает с СРШБ в тесной связке. Свыше 60 % студентов колледжа впоследствии получают высшее образование в СИБИТ, – подчеркнул ректор СИБИТ Максим Родионов. – Лучшим доказательством качества образования, которое предоставляет колледж и вуз, является тот факт, что оба учебных заведения занимают высокие позиции в общероссийском рейтинге трудоустройства и входят в число лучших по среднему уровню заработной платы выпускников в регионе. На базе СИБИТ и СРШБ фактически реализован принцип непрерывного профильного обучения, что обеспечивает подготовку высококлассного специалиста, успешно продвигающегося по карьерной лестнице.

Отметим, что эти учебные заведения стабильно востребованы у абитуриентов на протяжении многих лет.

– В этом году мы отмечаем 30-летие нашего колледжа, и я хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто шел и продолжает идти вместе с нами. За эти три десятилетия мы не только обучили тысячи талантливых специалистов, но и создали крепкое сообщество, которое продолжает развиваться и расти, – говорит директор Сибирской школы бизнеса Софья Белецкая. – Несмотря на то что наше учебное заведение является негосударственным, мы гордимся тем, что предоставляем возможность обучения на бюджетной основе. Это позволяет талантливым и целеустремленным молодым людям получать качественное образование независимо от их финансовых возможностей.

Начиная с 2023 года в вузе обучают участников СВО, для которых это бесплатно. Расходы несут меценаты и благотворительные фонды. В настоящее время такой возможностью уже воспользовалось около 10 человек, и среди них не только омичи. На льготных программах для ветеранов СВО в вузе обучаются более 30 человек.

Обо дном из таких студентов недавно рассказали в сюжетах местных телеканалов. Егор – молодой омич, вернулся с СВО после тяжелого ранения, находится в резерве. По состоянию здоровья не может вернуться в строй. Сейчас Егор получает юридическое образование в колледже, а потом планирует продолжить обучение в СИБИТ. Причем благодаря современным технологиям обучение происходит дистанционно.

До мобилизации Егор работал водителем погрузчика. Получив высшее образование, он не исключает, что в будущем свяжет свою работу с органами муниципального или государственного управления. Таким образом, перед молодым человеком существенно расширяются возможности самореализации и карьерного роста.

На 30-летие колледжа Егор пришел с самыми добрыми пожеланиями. Поздравляя учебное заведение с юбилеем, он, как участник СВО, подчеркнул, что учебное заведение делает большое дело для таких, как он, учеников, открывает большие возможности и вселяет уверенности в свои силы.