В этом году омские студотрядовцы отправятся на всероссийский трудовой проект «БАМ 2.0», будут работать на Транссибе и других объектах России и родного региона.

В этом году омские студотрядовцы отправятся на всероссийский трудовой проект «БАМ 2.0», будут работать на Транссибе и других объектах России и родного региона.

Омские студотрядовцы торжественно открыли 3-й трудовой семестр. Мероприятие, в котором приняли участие более 1500 представителей Омского областного студенческого отряда, региональной власти, ветераны студотрядовского движения, состоялось 12 июня, в День России, у памятника труженикам тыла.

Как отметил зампредседателя правления МООО «Российские студенческие отряды» Алексей Потейко, это место было выбрано неслучайно.

– Мы ежегодно отправляем наши отряды именно отсюда. Уже несколько лет подряд 12 июня открывается всероссийский трудовой семестр, поэтому омские отряды получают путевки в унисон со всей Россией. Учитывая, что наши отряды во многом отправляются именно на всероссийские трудовые проекты, это очень знаково, – сказал Потейко. – Мы знаем, что в юбилейный трудовой сезон наши отряды заточены на высокие результаты. Впервые в этом году у нас появляется много новых направлений. И для каждого бойца ожидания от этого лета самые лучшие.

На торжественном построении состоялось вручение путевок в трудовой семестр на международные и всероссийские проекты, а также должностных лычек командным составам. В этом году на рабочую вахту отправятся 4800 бойцов Омского областного студенческого отряда. Путевые листы на летнюю работу получат и школьные трудовые отряды, они будут трудиться на благоустройстве улиц и социальных объектов Омска.

– В этом году трудовой семестр будет один из самых грандиозных и масштабных, особенно в юбилейный год студенческих отрядов, где соберется порядка полутора-двух тысяч ребят, которые будут получать путевки на всероссийские и межрегиональные трудовые проекты. Ну и, конечно же, я желаю, чтобы в этом году Омские студенческие отряды доказали, что они самые лучшие в стране и пожелаю всем безопасного и позитивного лета, – отметил руководитель Омского регионального отделения РСО Александр Черепанов.

В этом году омские студотрядовцы отправятся на всероссийский трудовой проект «БАМ 2.0», будут работать на Транссибе и других объектах России и родного региона. Командир ССО «Ракета» Асхат Ержанов заявил, что его отряд нацелен только на победы.

– В этом году мы нацелены только на победы и высокие результаты, чтобы доказать всем, что «Омский областной – качество гарантирует!». Всем бойцам, отправляющимся в трудовой семестр, хотелось бы пожелать успехов, побед и наслаждения от каждого мгновения прожитого вместе с отрядом, – заявил Асхат.

Омичей также ждут в поездах дальнего следования, детских оздоровительных лагерях Крыма и на иных «целинных» работах. Медицинские отряды будут помогать в лечебных учреждениях, ребята из «путины» поедут на Камчатку на рыбный промысел, а бойцы ССХО приложат свои силы на фермах и уборке фруктов в Краснодарском крае. Студотрядовцы готовы выполнять любую работу, потому что она способствует развитию и процветанию России.