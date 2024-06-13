Россельхозбанк предлагает специальные условия кредитования для проведения работ по догазификации домовладений в сельской местности. К ним относятся и дачи в пригороде Омска.

Россельхозбанк предлагает специальные условия кредитования для проведения работ по догазификации домовладений в сельской местности. К ним относятся и дачи в пригороде Омска.

В России реализуется широкомасштабная программа по догазификации домовладений. Льготным категориям граждан помогает государство, у остальных же есть возможность сделать это на выгодных условиях. Россельхозбанк предлагает «Сельский кредит на ремонт и благоустройство», с помощью которого провести газ можно не только в частные дома, но и на дачи, расположенные на сельской территории. Таких много в традиционно популярном для отдыха и проживания Омском районе.

Условия кредита лояльные по отношению к заемщикам:

- сумма – от 30 до 500 тыс. рублей;

- льготная ставка 3,25 % годовых действует при условии страхования жизни и здоровья заемщика (без него ставка увеличивается до 5 % ввиду рисков для банка);

- срок кредита – от 6 до 60 месяцев;

- возраст заемщика – от 23 до 65 лет (включительно) на момент окончания кредита;

- постоянная регистрация на сельской территории;

- обязательно приобретение и монтаж оборудования для обеспечения централизованных/автономных коммуникаций по договору подряда, заключенному с подрядной организацией.

Кредит предоставляется в безналичной форме путем зачисления суммы кредита на счет заемщика, открытый в Россельхозбанке. В дальнейшем сумма будет перечислена на счет подрядной организации, выполняющей работы.

– Наш потребительский кредит на благоустройство – хороший инструмент для повышения уровня комфортности жизни. Для многочисленных дачников, чьи СНТ находятся в популярной курортной зоне Омского района, льготный кредит поможет сэкономить время и деньги. В целом данный продукт упростит процедуру газификации в ее финансовой части, – говорит заместитель директора Омского РСХБ Сергей Золотарев.

Как сообщил председатель Омского областного союза садоводов Виктор Бобырь, по последним данным, в регионе зарегистрировано свыше 640 садовых товариществ, включающих в себя более 230 тыс. участков.

– Популярность дачного отдыха будет только расти, а это значит, что особую актуальность будет иметь процедура подведения газа, – отметил Бобырь. – Приусадебные участки используют по-разному. Кто-то предпочитает выращивать обильный, экологически чистый урожай, а кто-то использует дачу как место для отдыха. Вне зависимости от предпочтений садоводов наличие возможности централизованного доступа к газу – это большой плюс.

Подробную информацию по сельскому кредиту на благоустройство можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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