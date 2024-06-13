Даже те, кто «завалят» экзамены в эти дни, смогут их пересдать позже.

Даже те, кто «завалят» экзамены в эти дни, смогут их пересдать позже.

В Омске начались резервные дни сдачи ЕГЭ. Воспользоваться этим шансом с 13 по 21 июня могут выпускники прошлых лет и выпускники этого года, которые по уважительной причине не смогли сдать ЕГЭ в основной день или получили неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных предметов.

Как сообщил министр образования Омской области Иван Кротт, на участие в экзаменах в резервные дни зарегистрировались более 2 тыс. человек.

– Выпускники, которые не смогут получить удовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам, либо не смогут принять участие в экзаменах по уважительным причинам, подтвержденным документально, либо не завершат их, могут сдать экзамены по русскому языку и базовой математике в дополнительный период – с 4 по 23 сентября, – сообщил министр.

Нововведением этого года стало то, что 4 и 5 июля выпускники этого года могут пересдать экзамены по одному из предметов.