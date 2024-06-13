Ранее экс-чиновнику не удалось обжаловать приговор. Он злоупотребил должностными полномочиями при реконструкции исторического здания.

Ранее экс-чиновнику не удалось обжаловать приговор. Он злоупотребил должностными полномочиями при реконструкции исторического здания.

Судья Кировского районного суда Омска Максим Серебренников оставил без удовлетворения ходатайство бывшего вице-губернатора Омской области Станислава Гребенщикова о снятии с него судимости. Пока решение не вступило в законную силу. Как сообщил «Омск-информу» помощник судьи, заседание прошло еще 10 июня.

Гребенщиков входил в команду второго омского губернатора Виктора Назарова. В марте 2020 году Гребенщикова, министра строительства Омской области Богдана Масана, его зама Евгения Скрудзина и замдиректора КУ «Омскоблстройзаказчик» Ольгу Хорзову признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции здания страхового общества «Саламандра» под центр «Эрмитаж-Сибирь». Гребенщикова отправили в колонию на 2,6 года с лишением права занимать должности в органах власти на 2 года. В июне 2021 года бывший чиновник вышел на свободу по УДО. Он пытался обжаловать свой приговор, но безуспешно.