Чем выше ключевая ставка Центробанка, тем больше доходность по вкладу.

Чем выше ключевая ставка Центробанка, тем больше доходность по вкладу.

ВТБ расширил линейку сберегательных продуктов, запустив ВТБ-Вклад «Ключевой» в рублях с доходностью, привязанной к размеру ключевой ставки. Максимальная доходность по нему достигает 19,11 % годовых для клиентов Private Banking и 18,33 % годовых для держателей пакета услуг «Привилегия» при текущем уровне ключевой ставки ЦБ РФ.

Вклад доступен для размещения средств на сроки от шести месяцев до трех лет. Минимальная сумма – 1 млн рублей. По вкладу предусмотрен выбор опций пополнения или пополнения и частичного снятия до размера неснижаемого остатка. Проценты выплачиваются ежемесячно на вклад (капитализируются) или на отдельный счет. Новый вклад позволяет гибко управлять денежными средствами, получая защищенный от инфляции и колебаний конъюнктуры рынка доход.

– В период высоких ставок большинство вкладчиков стремится зафиксировать максимальную доходность. Внимательно реагируя на изменения рынка, они ищут наиболее привлекательные варианты для размещения средств. Мы предлагаем не просто точечное повышение уровня ставки на доли процентов, а потенциально новый инструмент, «привязанный» к ключевой ставке регулятора. Если она будет выше, то и доходность больше. В ближайшее временя смягчения ДКП не ожидается, что делает вклад-флоатер актуальным. Но даже в случае снижения «ключа» наши клиенты будут иметь хорошую доходность, – прокомментировал старший вице-президент Дмитрий Брейтенбихер.

В рамках стратегии ВТБ на 2024–2026 гг. одна из ключевых задач банка – нарастить долю на рынке рублевых пассивов до 21,2 %. Такая амбиция предполагает более чем двукратный рост портфеля средств физлиц в рублях. Существенно расширить число вкладчиков банку позволит создание инновационных сберегательных продуктов для всех поколений в семье.

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