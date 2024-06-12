Одна из судей турнира Evgenia Cup заявила, что столкнулась с давлением на нее. А президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что это домыслы.

Одна из судей турнира Evgenia Cup заявила, что столкнулась с давлением на нее. А президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что это домыслы.

После турнира Evgenia Cup по художественной гимнастике, который прошел на прошлой неделе в Омске, разразился скандал.

Одна из судей на правах анонимности заявила, что столкнулась с давлением, после того как поставила сбавку представительнице сборной России из-за отсутствия касания.

– Сегодня я поставила сбавку девочке, которая находится в сборной России, за то, что она не замкнула кольцо шагом, прогнувшись. Ведь это является базовым условием для того, чтобы элемент был засчитан. Она просто прогнулась, но головой не коснулась ничего. По крайней мере, я не увидела касания. В защиту своей позиции мне сказали: «Уберите ваши оценки, не позорьтесь» и «Это член сборной России, у нее не может быть таких сбавок». В итоге мою сбавку не изменили. Но меня серьезно беспокоит судьба сборной России в системе, где в спорных ситуациях нет места поиску истины, а есть только борьба авторитетов между спорящими, – приводит слова судьи телеграм-канал «Больше, чем жизнь...».

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, знаменитый тренер Ирина Винер, которая не приезжала на турнир в Омск, сегодня заявила «Спорт-Экспрессу», что ничего не знает о давлении на судью.

– Я там не была, ничему не верю. У нас есть сбавки. По международным соревнованиям, например, если нога не касается головы, идет градация. Если не коснулась близко – 0,1. Если далеко – 0,3. В российских соревнованиях нужно касаться. Либо касаешься и делаешь элемент правильно, либо он не засчитывается. Что произошло в турнире, я не знаю. Это домыслы журналистов, – полагает Винер.

Напомним, что международный турнир Evgenia Cup, который прошел на «G-Drive Арене» в Омске, носит имя двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой.